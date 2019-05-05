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В Удмуртии двое маленьких детей погибли, упав в компостную яму
5.5.2019 14:29
Фото: vk.com
Следственные органы Удмуртии по итогам предварительной проверки приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Тела малолетних мальчика и девочки были найдены на одном из приусадебных участков.
Как сообщает сегодня пресс-служба регионального следственного управления СКР, трагический случай произошел накануне вечером. Тела погибших девочки и мальчика, соответственно 2013 и 2015 г.р., обнаружил дедушка одного из детей.
В ходе проверки установлено, что дети проводили время, играя на территории участка, где в тот момент проживала девочка. При этом малыши оставались без присмотра взрослых.
Следственные органы по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.
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