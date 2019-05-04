Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США успешно вывели на орбиту космический грузовик Cargo Dragon

4.5.2019 19:35

Фото: mail.kz



Корабль отправили на орбиту при помощи ракеты Falcon 9. По данным агентства "Интерфакс", успешный запуск состоялся сегодня утром на космодроме НАСА на мысе Канаверал во Флориде. Как информирует Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), ракета поднялась в воздух в 02:48 по восточноамериканскому времени (9:48 по Москве).



Спустя некоторое время стало известно, что космический корабль успешно достиг орбиты. Предполагается, что он сможет доставить на Международную космическую станцию порядка двух с половиной тонн продовольствия, оборудование и материалы, необходимые для нескольких десятков разнообразных научных экспериментов - их проводят члены экипажа.



В НАСА пояснили, что стыковка Cargo Dragon с МКС запланирована на 6 мая. Рука-манипулятор Canadarm-2 МКС захватит грузовик, чтобы прикрепить его к модулю Harmony, которым оснащен американский сегмент станции. Этот процесс будет координироваться представителем Соединенных Штатов Ником Хейгом и его канадским коллегой Давидом Сен-Жаком.



Напомним, кроме Ника Хейга и Давида Сен-Жака на МКС сейчас продолжают находиться россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, а также американские астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох.



Автор: Злата Богатова

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