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В Индии 8 человек стали жертвами циклона "Фани"
4.5.2019 13:34
Фото: ucdavis.edu
Ранее власти штата Одиша, на который обрушилась стихийный удар, были вынуждены эвакуировать более миллиона жителей прибрежных районов.
По последним данным, жертвами циклона стали по меньшей мере восемь человек. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Как передает телевизионный канал NDTV со ссылкой на синоптиков, циклон пришел со стороны Бенгальского залива. Сейчас он сдвигается на северо-восток, проходя по побережью Индостана. Метеорологи отмечают, что он пересекает территорию штата Западная Бенгалия, в частности, затронув Харагпур.
Ранее местные власти подтвердили сообщения о трех погибших, но число жертв стихии увеличилось до восьми человек.
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