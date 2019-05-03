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На Урале взорвался боеприпас: один военный погиб, четверо пострадали
12:02
Фото: rostov.ru
ЧП случилось на территории Свердловской области, сообщает РИА Новости.
Сведения об инциденте подтвердила пресс-служба Центрального военного округа.
По предварительным данным, один военнослужащий погиб, четверо пострадали при взрыва боеприпаса на полигоне. Обстоятельства случившегося устанавливает специально сформированная комиссия.
К настоящему времени установлено, что военные нарушили требования безопасности. В минувшую пятницу, 3 мая, они разожгли костер, который и спровоцировал детонацию боеприпаса.
Пострадавших незамедлительно доставили в военный госпиталь гарнизона, им оказывается необходимая помощь. Сведений о состоянии военнослужащих пока не поступало.
Ранее в Туве на военном полигоне пострадал ребенок.
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