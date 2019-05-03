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На Урале взорвался боеприпас: один военный погиб, четверо пострадали


12:02
На Урале взорвался боеприпас: один военный погиб, четверо пострадалиФото: rostov.ru

ЧП случилось на территории Свердловской области, сообщает РИА Новости.

Сведения об инциденте подтвердила пресс-служба Центрального военного округа.

По предварительным данным, один военнослужащий погиб, четверо пострадали при взрыва боеприпаса на полигоне. Обстоятельства случившегося устанавливает специально сформированная комиссия.

К настоящему времени установлено, что военные нарушили требования безопасности. В минувшую пятницу, 3 мая, они разожгли костер, который и спровоцировал детонацию боеприпаса.

Пострадавших незамедлительно доставили в военный госпиталь гарнизона, им оказывается необходимая помощь. Сведений о состоянии военнослужащих пока не поступало.

Ранее в Туве на военном полигоне пострадал ребенок.

Автор: Злата Богатова

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