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В Туве на военном полигоне пострадал ребенок
29.4.2019 07:20
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
Согласно имеющимся на этот час данным, несовершеннолетний подорвался на снаряде.
Правоохранительные органы Тувы приступили к проверке по факту ЧП.
Как заявил глава республики Шолбан Кара-оол в ходе состоявшегося сегодня аппаратного совещания, ЧП случилось на военном полигоне Кара-Хаак. В результате детонации боеприпаса получил травмы ребенок, вместе с двумя друзьями пробравшийся на территорию объекта.
По словам Кара-оола, учитывая случившееся, нужно рассмотреть вопрос о переносе военного полигона за пределы указанного населенного пункта.
В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего ребенка. Как заявил руководитель ведомства Орлан Донгак, врачи диагностировали у пациента повреждения челюстно-лицевой области и глаза. В настоящее время несовершеннолетний остается в реанимации.
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