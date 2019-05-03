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В Китае из-за торнадо перевернулся батут: погибли двое детей, семь в больнице
3.5.2019 21:25
Фото: sb.by
По данным СМИ, семь посетителей парка получили травмы, их доставили в больницу.
ЧП случилось на территории уезда Лайюань (северная провинция Хэбэй).
Как передает новостной портал Sina, трагедия случилась в минувший четверг, 2 мая, около 14:50 по местному времени (09:50 по Москве). В местном развлекательном парке порывом внезапно налетевшего ветра перевернуло огромный батут. Высота сооружения, выполненного в форме надувного замка, достигала второго этажа жилого дома.
В результате ЧП два ребенка погибли, семь были доставлены в больницу. Состояние маленьких пациентов врачи оценивают как стабильное.
Позже в Сети появились видеокадры, на которых запечатлено, как очевидцы своими силами пытались перевернуть гигантскую конструкцию. Но высвободить детей, которые оказались блокированными, удалось лишь после того, как к месту ЧП прибыли экстренные службы.
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