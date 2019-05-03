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В Крыму ребенка на воздушном шаре унесло ветром
3.5.2019 17:46
Фото: кадр видео с youtube.com
Ветром унесло воздушный шар с 12-летней девочкой, которая осталась в корзине одна.
Как передают российские СМИ, с ребенком находились трое взрослых, которые выпали оттуда во время неожиданного удара о землю.
К счастью, ребенок не пострадал - спустя некоторое время шар удалось успешно посадить в окрестностях Феодосии. Вместе с тем, по факту ЧП проводят проверку правоохранительные органы.
Со ссылкой на источники в местном главке МВД уточняется, что на воздушном шаре каталась семья из трех человек в сопровождении инструктора. После того, как корзина неожиданно ударилась о землю, все взрослые из нее выпали.
Девочку, которая осталась одна, сначала подняло вверх. Затем воздушный шар начало ветром относить в направлении побережья. Ребенок провел в полете лишь несколько минут - в кратчайшие сроки летательный аппарат удалось посадить, отметили в ведомстве.
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