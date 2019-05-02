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В Петербурге погибла упавшая в Неву туристка из Китая
16:14
Фото: 900igr.net
Сотрудники спасательных служб отыскали тело иностранки, которая ранее упала в Неву, передает ТАСС.
Туристка из Китая была найдена мертвой на расстоянии около пяти метров от берега.
ЧП случилось несколько часов назад, рассказали представители регионального главка МЧС по Северной столице. Спасатели получили сигнал о том, что в Неву упала иностранная туристка.
Поиски гражданки Китайской Народной Республики, которая оступилась во время фотосессии и оказалась в воде, были начаты незамедлительно. Отмечается, что сотрудники МЧС спасли соотечественника погибшей женщины, который бросился ей на помощь. Мужчину достали из Невы, он экстренно госпитализирован.
Тело погибшей женщины обнаружили в 15:13 по московскому времени, отметили в пресс-службе главка. Оно находилось в тридцати метрах от Дворцового моста, на расстоянии около пяти метров от берега.
Информация о ЧП уже передана в консульство КНР.
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