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Похитивший невесту ингушский депутат сыграет свадьбу 5 мая
2.5.2019 20:48
Фото: allinfo.kz
По данным агентства "Интерфакс", в урегулировании ситуации пришлось принимать участие местным старейшинам. В скором времени пара сыграет свадьбу, однако депутату и нескольким его сообщникам придется заплатить крупные штрафы.
ЧП случилось на территории Малгобекского района Ингушетии, где депутат шестого созыва, являющийся членом фракции "Единая Россия" в республиканском Народном собрании, решил выкрасть невесту. Избранница парламентария в прошлом была главврачом Малгобекской ЦРБ, отмечает агентство со ссылкой на собственные источники.
Инцидент сразу же вызвал в регионе обширный резонанс, ведь сами парламентарии ранее неоднократно указывали на необходимость полного искоренения древнего кавказского обычая, по которому мужчины могут похищать женщин. В результате старейшинам удалось уладить все возникшие вопросы, свадьбу запланировали на воскресенье, 5 мая.
Депутат должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Сумма будет передана в центральную мечеть, после чего деньги направят в пользу малоимущих местных жителей. Сообщникам жениха необходимо уплатить по 100 тысяч, иначе старейшины примут решение об отлучении всех их от тейпа.
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