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В Венесуэле во время протестных акций погибли два человека
2.5.2019 14:13
Фото: iguana.ws
За период с 30 апреля, когда в столице Венесуэлы Каракасе и других городах начали проводиться акции протеста, во время беспорядков погибли два человека.
Как передает РИА Новости, информация поступила из источника в силовых структурах страны.
Жертвами протестных мероприятий, которые продолжают организовывать оппозиционеры, в Венесуэле стали уже два человека.
27-летняя девушка была смертельно ранена, когда митингующие начали стычки с полицейскими в столичном районе развязки Альтамира. Причиной гибели стала травма головы, отметил источник.
До этого смертельный случай был зафиксирован во время протестных акций на территории штата Арагуа, где погиб молодой человек. Вместе с тем, официального подтверждения сведений о двух жертвах пока не было.
Как сообщалось ранее, в Каракасе в толпу манифестантов на полном ходу въехал военный автомобиль.
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