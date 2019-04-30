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В Каракасе военный автомобиль въехал в участников акции протеста
30.4.2019 23:19
Фото: runrun.es
Вскоре после инцидента в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен бронеавтомобиль Национальной гвардии, въезжающий в скопление протестующих.
ЧП случилось в столице Венесуэлы Каракасе, где продолжаются массовые митинги.
На кадрах, которые вышли в эфир телевизионного канала TVV, запечатлен броневик, следующий на достаточно высокой скорости. Военная машина, предположительно, намеренно протаранила толпу безоружных пешеходов. Въехав в скопление людей, водитель броневик не остановился. Проехав по тем, кто упал, он не снижая скорости скрылся из виду.
Сведения о количестве пострадавших уточняются.
Ранее Соединенные Штаты вновь обратились с призывом к военным Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и поддержать переворот. Незадолго до этого Хуан Гуайдо опубликовал видеообращение, в котором говорил о том, что силовикам необходимо восстать и отстранить от власти главу государства Николаса Мадуро. При этом лидер оппозиции утверждал, что армия практически полностью уже встала на его сторону.
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