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Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав на полтора года
30.4.2019 22:32
Фото: alabanza.ru
Суд лишил прав соведущего популярной программы "Вечерний Ургант" Дмитрия Хрусталева.
Как передает РИА Новости, шоумена также приговорили к выплате административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Решение вынес столичный Останкинский суд. Согласно приговору, Дмитрия Хрусталева лишили прав на полтора года. Отмечается, что на заседании суда шоумена не было.
Напомним, автомобиль Mercedes, которым управлял телеведущий, был остановлен инспектором 2 апреля на Аргуновской улице. Позже стало известно, что Дмитрия Хрусталева признали виновным в отказе от процедуры медосвидетельствования на состояние опьянения.
В прошлом ведущего уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, напоминают российские СМИ.
Ранее столичный Хамовнический суд частично удовлетворил иск Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, где в качестве ответчика был указан Леонид Ярмольник. Известному российскому артисту придется заплатить за поврежденную машину ФСО более 430 тысяч рублей. Суд также взыскал со звезды 7 тысяч рублей государственной пошлины.
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