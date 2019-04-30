Новости шоу-бизнеса

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Ярмольнику придется заплатить за поврежденную машину ФСО более 430 тыс. рублей
30.4.2019 16:04
Фото: livejournal.com
Известному российскому артисту Леониду Ярмольнику придется выплатить в качестве компенсации за поврежденную машину ФСО свыше 430 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Суд также взыскал с актера 7 тысяч рублей государственной пошлины.
Дело рассматривал столичный Хамовнический суд, который вынес решение о частичном удовлетворении иска Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.
Автомобиль ведомства Mercedes Benz пострадал в результате дорожной аварии, которая случилась осенью 2016 года. Виновником ДТП на столичном Кутузовском проспекте был признан Леонид Ярмольник. Артисту в прошлом уже назначили административный штраф в размере 500 рублей.
После инцидента принадлежащую ФСО машину починили, но страховщики покрыли стоимость ремонта лишь частично. Поэтому более 830 тысяч рублей истец пытался взыскать с Ярмольника как виновника аварии.
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