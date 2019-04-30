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Ученым удалось разгадать секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
30.4.2019 18:28
Фото: strategwar.ru
Открытие сделали геологи и историки, передает РИА Новости.
Ученые пришли к выводу, что потеря серебряных рудников Испании не обрекла Карфаген на быстрое поражение в войнах с Римом.
Утрата рудников после первой и второй Пунических войн привела к тому, что местное население постепенно начало добывать драгоценный металл на территории Туниса. Как полагают специалисты, опубликовавшие отчет о своем исследовании в специализированном издании PNAS, процесс начался во второй половине IV века до н.э.
Именно в этот период началось противостояние Карфагена с Агафоклом, тираном Сиракуз. Тогда же начали чеканить собственные серебряные монеты, которыми оплачивались услуги наемников.
По словам археолога из Оксфорда (Великобритания) Эндрю Уилсона, к моменту, когда Карфаген лишился иберийских приисков, работа на рудниках в Тунисе продолжалась уже на протяжении более ста лет.
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