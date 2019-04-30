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На Ровенской АЭС из-за пожара отключился третий энергоблок
30.4.2019 18:20
Фото: mixcloud.com
Информация о ЧП на Ровенской атомной электростанции, где зафиксировано аварийное отключение третьего энергоблока, поступила от представителей АЭС.
Как передают украинские СМИ, возгорание началось накануне вечером.
В управлении информации и связей с общественностью Ровенской АЭС сообщили, что возгорание было зафиксировано около 21:04. Примерно через час пламя было полностью ликвидировано, благодаря оперативным действиям сотрудников.
Предполагается, что причиной ЧП могло стать повреждение трансформатора связи 7АТ.
В соответствии с международной шкалой событий на атомных объектах INES случившееся на Ровенской АЭС было классифицировано нулевым уровнем. Радиационный фон после инцидента не менялся и остается в пределах нормы.
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