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Вышел последний альбом группы The Cranberries


30.4.2019 18:20
Вышел последний альбом группы The CranberriesФото: mint.be

Известные ирландские рок-музыканты объявили о выходе последнего альбома, который был записан с участием солистки The Cranberries Долорес О’Риордан.

Певица, умершая в прошлом году, записала все вокальные партии незадолго до смерти.

Как сообщает People, последний альбом, ставший для группы восьмым по счету, называется In The End. Коллеги покойной певицы - Майк и Ноэль Хоганы, Фергал Лоулер – создали его на основе одиннадцати незаконченных демо-записей. Материалы были обнаружены на жестком диске компьютера О'Риордан после ее кончины.

46-летняя артистка была найдена мертвой в начале прошлого года. Позже эксперты пришли к выводу, что причиной гибели Доролес О’Риордан является утопление. Специалисты предположили, что звезда принимала ванну, будучи нетрезвой.

Автор: Злата Богатова

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