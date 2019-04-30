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Вышел последний альбом группы The Cranberries
30.4.2019 18:20
Фото: mint.be
Известные ирландские рок-музыканты объявили о выходе последнего альбома, который был записан с участием солистки The Cranberries Долорес О’Риордан.
Певица, умершая в прошлом году, записала все вокальные партии незадолго до смерти.
Как сообщает People, последний альбом, ставший для группы восьмым по счету, называется In The End. Коллеги покойной певицы - Майк и Ноэль Хоганы, Фергал Лоулер – создали его на основе одиннадцати незаконченных демо-записей. Материалы были обнаружены на жестком диске компьютера О'Риордан после ее кончины.
46-летняя артистка была найдена мертвой в начале прошлого года. Позже эксперты пришли к выводу, что причиной гибели Доролес О’Риордан является утопление. Специалисты предположили, что звезда принимала ванну, будучи нетрезвой.
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