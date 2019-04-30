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Глава ЛНР назвал вероятную причину трагедии на шахте, где погибли 17 горняков
Глава ЛНР назвал вероятную причину трагедии на шахте, где погибли 17 горняков
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Глава ЛНР назвал вероятную причину трагедии на шахте, где погибли 17 горняков


30.4.2019 17:46
Глава ЛНР назвал вероятную причину трагедии на шахте, где погибли 17 горняковФото: metlor.net

Как заявил во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник, взрыв, спровоцировавший обрушение породы, мог произойти в результате небрежного отношения к технике безопасности.

Нарушения требований - одна из наиболее возможных причин, отметил он.

В результате взрыва на шахте "Схидкарбон", которая расположена в Лутугинском районе Луганской народной республики (ЛНР), погибли семнадцать человек. ЧП случилось утром 25 апреля, когда произошел мощный взрыв метана. После него было зафиксировано обрушение породы.

Как заявил Леонид Пасечник, самому молодому из погибших горняков было лишь девятнадцать лет, а самому старшему из шахтеров - пятьдесят шесть.

Глава ЛНР, прокомментировав трагический инцидент, отметил, что появляется информация о том, что имела место некая беспечность. В связи с этим представителям профсоюзов и угольной промышленности необходимо задуматься об эффективном проведении разъяснительной работы с горняками. В любом случае, все поступающие сведения будут проверяться.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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