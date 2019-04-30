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Индийские военные утверждают, что видели в Гималаях следы снежного человека


30.4.2019 17:23
Индийские военные утверждают, что видели в Гималаях следы снежного человекаФото: vk.com

Как утверждают представители ВС Индии, члены экспедиционной группы военных альпинистов видели в Гималаях следы йети — снежного человека.

Учитывая, что существование йети большинство ученых подвергают сомнению, сообщение военных было воспринято скептически.

В сообщении индийской армии уточняется, что экспедиция состоялась в начале апреля, и следы некого существа громадных размеров были обнаружены альпинистами 9 числа. Отпечатки размером 32x15 дюймов видели неподалеку от базового лагеря Макалу в Гималаях.

Военные напоминают, что в прошлом "неуловимого снежного человека" удалось увидеть только раз, и это произошло практически в том же месте - на территории Национального парка Макалу-Барун. К сообщению прилагаются фото, на которых запечатлены странные следы.

Автор: Злата Богатова

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