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В Новосибирске преподавателя вуза обвинили в изнасиловании и домогательствах
30.4.2019 15:58
Фото: sardiniya-travel.ru
Как передает ТАСС, следственные органы приступили к проверке после того, как в прессе распространились сообщения об инциденте. По словам пострадавшей, она стала жертвой преступления несколько лет назад, когда училась в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ).
Девушка в беседе с журналистами обвинила одного из преподавателей вуза в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел несколько лет назад, после чего она не обращалась в полицию. Однако после появления этих публикаций в СМИ следственные органы приступили к проверке.
Установлено, что ранее руководство вуза получило несколько сигналов от студенток, которые заявляли о сообщениях сексуального характера. По словам девушек, их якобы отправлял преподаватель А.Г. Шабанов.
Стоит отметить, что преподаватель, обвиненный студентками в изнасиловании и домогательствах, все это решительно отвергает. Кроме того, он уже подал заявление о клевете, пояснили в пресс-службе НГПУ.
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