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В Великобритании собираются поставить оперу о Литвиненко
30.4.2019 15:17
Фото: thedailybeast.com
Предполагается, что премьера оперной постановки под названием "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" может состояться в следующем году, передает The Times.
Вдова россиянина уже дала труппе свое разрешение.
Спектакль, рассказывающий историю об отравлении бывшего офицера ФСБ, собирается создать оперная труппа Grange Park Opera.
Как отметила основатель и руководитель труппы Васфи Кани, вдова россиянина Марина Литвиненко уже выразила согласие на использование сюжета о ее муже. Кроме того, она даже предоставила семейные видеозаписи. Материалы из семейного архива супругов Литвиненко будут проецировать на специально установленные экраны во время спектакля.
В качестве автора либретто выступил Кит Хескет-Харви, сотрудничавший в прошлом с Королевской оперой в Лондоне. Известно также, что над созданием музыкального сопровождения трудился британский инвестор Энтони Болтон, в последнее время все чаще пробующий свои силы в качестве композитора.
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