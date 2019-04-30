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В Великобритании собираются поставить оперу о Литвиненко


30.4.2019 15:17
В Великобритании собираются поставить оперу о ЛитвиненкоФото: thedailybeast.com

Предполагается, что премьера оперной постановки под названием "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" может состояться в следующем году, передает The Times.

Вдова россиянина уже дала труппе свое разрешение.

Спектакль, рассказывающий историю об отравлении бывшего офицера ФСБ, собирается создать оперная труппа Grange Park Opera.

Как отметила основатель и руководитель труппы Васфи Кани, вдова россиянина Марина Литвиненко уже выразила согласие на использование сюжета о ее муже. Кроме того, она даже предоставила семейные видеозаписи. Материалы из семейного архива супругов Литвиненко будут проецировать на специально установленные экраны во время спектакля.

В качестве автора либретто выступил Кит Хескет-Харви, сотрудничавший в прошлом с Королевской оперой в Лондоне. Известно также, что над созданием музыкального сопровождения трудился британский инвестор Энтони Болтон, в последнее время все чаще пробующий свои силы в качестве композитора.

Автор: Злата Богатова

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