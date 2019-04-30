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Перенесший операцию на сердце Мик Джаггер чувствует себя прекрасно


30.4.2019 14:28
Перенесший операцию на сердце Мик Джаггер чувствует себя прекрасноФото: vk.com

Как передают зарубежные СМИ, о состоянии известного музыканта рассказал гитарист Ронни Вуд.

По его словам, артист уже идет на поправку.

Как сообщил журналистам Ронни Вуд, перенесший операцию на сердце Мик Джаггер чувствует себя прекрасно. Музыкант восстанавливается после вмешательства и идет на поправку.

Ранее стало известно об операции, которую пришлось перенести вокалисту легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру. Врачи пришли к выводу, что музыканту необходимо заменить сердечный клапан. В связи с этим коллективу пришлось отменить гастроли.

Когда Джаггеру пришлось лечь в больницу, Вуд вместе с супругой Салли отправился в отпуск на Карибы. Позднее к ним присоединился Кит Ричардс с женой Патти. Спустя некоторое время компания отправила Джаггеру видео, на кадрах которого все они поли песни с пожеланиями скорейшего выздоровления. Музыкант отметил, что им удалось поддержать и даже развеселить Джаггера.

Автор: Злата Богатова

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