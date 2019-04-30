|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Перенесший операцию на сердце Мик Джаггер чувствует себя прекрасно
30.4.2019 14:28
Фото: vk.com
Как передают зарубежные СМИ, о состоянии известного музыканта рассказал гитарист Ронни Вуд.
По его словам, артист уже идет на поправку.
Как сообщил журналистам Ронни Вуд, перенесший операцию на сердце Мик Джаггер чувствует себя прекрасно. Музыкант восстанавливается после вмешательства и идет на поправку.
Ранее стало известно об операции, которую пришлось перенести вокалисту легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру. Врачи пришли к выводу, что музыканту необходимо заменить сердечный клапан. В связи с этим коллективу пришлось отменить гастроли.
Когда Джаггеру пришлось лечь в больницу, Вуд вместе с супругой Салли отправился в отпуск на Карибы. Позднее к ним присоединился Кит Ричардс с женой Патти. Спустя некоторое время компания отправила Джаггеру видео, на кадрах которого все они поли песни с пожеланиями скорейшего выздоровления. Музыкант отметил, что им удалось поддержать и даже развеселить Джаггера.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|