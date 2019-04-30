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В Нигерии похищены двое иностранцев
30.4.2019 14:27
Фото: znaj.ua
Иностранных граждан, которые работали на буровой установке, могли похитить с целью получения выкупа, полагают нигерийские власти.
Как сообщает Agence France-Presse, жертвами преступления стали канадец и шотландец.
ЧП случилось в минувшую субботу, 27 апреля. Группа вооруженных людей атаковала сотрудников буровой установки, расположенной на территории нигерийского штата Риверс в южной части страны. По данным местных властей, нападавшие увели с собой трех человек, в том числе, двух иностранных граждан.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нигерии уточняется, что похищены канадец и шотландец. Злоумышленники на связь пока не выходили. Местные силовики приступили к проведению масштабной поисковой операции.
Случившееся стало уже вторым инцидентом такого рода за последнюю неделю. За два дня до ЧП на территории того же штате Риверс были похищены двое работников нефтегазовой компании Royal Dutch Shell. Сотрудники полиции, которые их сопровождали, были убиты нападавшими.
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