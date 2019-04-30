ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Китае приговорили к смерти гражданина Канады
В Китае приговорили к смерти гражданина Канады
В Поморье возбудили уголовное дело по факту гибели девочки
В Поморье возбудили уголовное дело по факту гибели девочки
В Нижегородской области из церкви похитили пять икон
В Нижегородской области из церкви похитили пять икон
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
США призывают военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и поддержать переворотСША призывают военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и поддержать переворот
В Нигерии похищены двое иностранцевВ Нигерии похищены двое иностранцев
Жителя Курганской области приговорили к 17 годам за убийство дочери Жителя Курганской области приговорили к 17 годам за убийство дочери
Австралийским зоологам удалось подсадить детеныша коалы в сумку суррогатной материАвстралийским зоологам удалось подсадить детеныша коалы в сумку суррогатной матери
В Нижегородской области из церкви похитили пять икон В Нижегородской области из церкви похитили пять икон

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)
Нестираемые воспоминания (девятая часть)Нестираемые воспоминания (девятая часть)
Новые книги Елены ГординойНовые книги Елены Гординой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Нигерии похищены двое иностранцев


30.4.2019 14:27
В Нигерии похищены двое иностранцевФото: znaj.ua

Иностранных граждан, которые работали на буровой установке, могли похитить с целью получения выкупа, полагают нигерийские власти.

Как сообщает Agence France-Presse, жертвами преступления стали канадец и шотландец.

ЧП случилось в минувшую субботу, 27 апреля. Группа вооруженных людей атаковала сотрудников буровой установки, расположенной на территории нигерийского штата Риверс в южной части страны. По данным местных властей, нападавшие увели с собой трех человек, в том числе, двух иностранных граждан.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нигерии уточняется, что похищены канадец и шотландец. Злоумышленники на связь пока не выходили. Местные силовики приступили к проведению масштабной поисковой операции.

Случившееся стало уже вторым инцидентом такого рода за последнюю неделю. За два дня до ЧП на территории того же штате Риверс были похищены двое работников нефтегазовой компании Royal Dutch Shell. Сотрудники полиции, которые их сопровождали, были убиты нападавшими.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Китай объявил об успешном запуске двух научных спутниковКитай объявил об успешном запуске двух научных спутников
СМИ опубликовали фото террористов из Шри-Ланки СМИ опубликовали фото террористов из Шри-Ланки
На Неделе моды в Сан-Паулу во время показа умер 26-летний манекенщикНа Неделе моды в Сан-Паулу во время показа умер 26-летний манекенщик
Названы самые красивые места в мире Названы самые красивые места в мире
Жителя Башкирии подозревают в убийстве пяти родственниковЖителя Башкирии подозревают в убийстве пяти родственников

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru