ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Китае приговорили к смерти гражданина Канады
В Китае приговорили к смерти гражданина Канады
В Поморье возбудили уголовное дело по факту гибели девочки
В Поморье возбудили уголовное дело по факту гибели девочки
В Нижегородской области из церкви похитили пять икон
В Нижегородской области из церкви похитили пять икон
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
США призывают военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и поддержать переворотСША призывают военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и поддержать переворот
В Нигерии похищены двое иностранцевВ Нигерии похищены двое иностранцев
Жителя Курганской области приговорили к 17 годам за убийство дочери Жителя Курганской области приговорили к 17 годам за убийство дочери
Австралийским зоологам удалось подсадить детеныша коалы в сумку суррогатной материАвстралийским зоологам удалось подсадить детеныша коалы в сумку суррогатной матери
В Нижегородской области из церкви похитили пять икон В Нижегородской области из церкви похитили пять икон

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)
Нестираемые воспоминания (девятая часть)Нестираемые воспоминания (девятая часть)
Новые книги Елены ГординойНовые книги Елены Гординой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Австралийским зоологам удалось подсадить детеныша коалы в сумку суррогатной матери


30.4.2019 14:17
Австралийским зоологам удалось подсадить детеныша коалы в сумку суррогатной материФото: akamaihd.net

Представители заповедника дикой природы в городе Брисбен смогли спасти новорожденного детеныша коалы, сообщают зарубежные СМИ.

Маленького зверька удалось успешно подсадить в сумку суррогатной матери.

По данным телевизионного канала ABC, ветеринары были вынуждены извлечь двухдневного детеныша из сумки его матери. Дело в том, что специалисты выявили у нее серьезные проблемы со здоровьем. Задача была крайне рискованной, однако представляла собой единственный вариант по спасению малыша. Как рассказала доктор Галит Роулинсон, иначе детеныш был бы обречен, ведь его мать Зума - самая старая коала в заповеднике.

Ветеринары полагали, что самка, у которой начались проблемы накануне родов, попросту не сможет доносить Джо в сумке до шести месяцев, выкармливая малыша. Возник риск потери обоих животных, поэтому сотрудники заповедника решились на отчаянный шаг. Специалисты не могли быть уверены в том, что действуют правильно - существовала вероятность того, что детеныш не сможет должным образом закрепиться в сумке суррогатной матери.

У сумчатых потомство рождается фактически в состоянии эмбрионов. Последний этап развития детенышей происходит в сумке матери - малыши подрастают, находясь в тепле и питаясь молоком на протяжении полугода, пояснила Роулинсон.

После того, как Джо забрали у матери, весь персонал заповедника следил за тем, как ведет себя новая кормилица детеныша. Примерно через сутки зоологи и ветеринары убедились, что малыш достаточно прочно обосновался в новой сумке. По словам представительницы заповедника, "все были вне себя от радости".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 227

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Китай объявил об успешном запуске двух научных спутниковКитай объявил об успешном запуске двух научных спутников
СМИ опубликовали фото террористов из Шри-Ланки СМИ опубликовали фото террористов из Шри-Ланки
На Неделе моды в Сан-Паулу во время показа умер 26-летний манекенщикНа Неделе моды в Сан-Паулу во время показа умер 26-летний манекенщик
Названы самые красивые места в мире Названы самые красивые места в мире
Жителя Башкирии подозревают в убийстве пяти родственниковЖителя Башкирии подозревают в убийстве пяти родственников

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru