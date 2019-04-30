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Австралийским зоологам удалось подсадить детеныша коалы в сумку суррогатной матери
30.4.2019 14:17
Фото: akamaihd.net
Представители заповедника дикой природы в городе Брисбен смогли спасти новорожденного детеныша коалы, сообщают зарубежные СМИ.
Маленького зверька удалось успешно подсадить в сумку суррогатной матери.
По данным телевизионного канала ABC, ветеринары были вынуждены извлечь двухдневного детеныша из сумки его матери. Дело в том, что специалисты выявили у нее серьезные проблемы со здоровьем. Задача была крайне рискованной, однако представляла собой единственный вариант по спасению малыша. Как рассказала доктор Галит Роулинсон, иначе детеныш был бы обречен, ведь его мать Зума - самая старая коала в заповеднике.
Ветеринары полагали, что самка, у которой начались проблемы накануне родов, попросту не сможет доносить Джо в сумке до шести месяцев, выкармливая малыша. Возник риск потери обоих животных, поэтому сотрудники заповедника решились на отчаянный шаг. Специалисты не могли быть уверены в том, что действуют правильно - существовала вероятность того, что детеныш не сможет должным образом закрепиться в сумке суррогатной матери.
У сумчатых потомство рождается фактически в состоянии эмбрионов. Последний этап развития детенышей происходит в сумке матери - малыши подрастают, находясь в тепле и питаясь молоком на протяжении полугода, пояснила Роулинсон.
После того, как Джо забрали у матери, весь персонал заповедника следил за тем, как ведет себя новая кормилица детеныша. Примерно через сутки зоологи и ветеринары убедились, что малыш достаточно прочно обосновался в новой сумке. По словам представительницы заповедника, "все были вне себя от радости".
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