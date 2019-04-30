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В Нижегородской области из церкви похитили пять икон
30.4.2019 14:01
Фото: netinfo.bg
Общая стоимость икон, которые были украдены неизвестным из храма в нижегородском селе, составляет около 150 тысяч рублей, сообщают российские СМИ.
Местные правоохранители пытаются выйти на след преступника.
Полиция Сеченовского района Нижегородской области приступила к расследованию по факту ЧП в населенном пункте Митрополье. Правоохранители пытаются выйти на след преступника, который похитил из православного храма пять старинных икон.
По данным региональной прокуратуры, злоумышленник смог проникнуть в церковь через окно, предварительно сломав решетку и выставив раму. Совершив преступление, он беспрепятственно покинул помещение храма и скрылся в неизвестном направлении.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
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