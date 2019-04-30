ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Китае приговорили к смерти гражданина Канады
В Китае приговорили к смерти гражданина Канады
В Поморье возбудили уголовное дело по факту гибели девочки
В Поморье возбудили уголовное дело по факту гибели девочки
В Нижегородской области из церкви похитили пять икон
В Нижегородской области из церкви похитили пять икон
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
США призывают военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и поддержать переворотСША призывают военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции и поддержать переворот
В Нигерии похищены двое иностранцевВ Нигерии похищены двое иностранцев
Жителя Курганской области приговорили к 17 годам за убийство дочери Жителя Курганской области приговорили к 17 годам за убийство дочери
Австралийским зоологам удалось подсадить детеныша коалы в сумку суррогатной материАвстралийским зоологам удалось подсадить детеныша коалы в сумку суррогатной матери
В Нижегородской области из церкви похитили пять икон В Нижегородской области из церкви похитили пять икон

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)
Нестираемые воспоминания (девятая часть)Нестираемые воспоминания (девятая часть)
Новые книги Елены ГординойНовые книги Елены Гординой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

К 2045 году в США белые американцы станут меньшинством


30.4.2019 12:43
К 2045 году в США белые американцы станут меньшинствомФото: aldianews.com

По мнению ученых, уже через четверть века белое население будет составлять меньшинство в стране. Как свидетельствуют результаты исследования, тенденция обусловлена устойчивым ростом количества иммигрантов латиноамериканского и азиатского происхождения, передают американские СМИ.

В Соединенных Штатах уменьшается доля белого населения, сообщает портал Axios, эксперты которого провели соответствующее исследование. Специалисты проанализировали ряд демографических и социологических исследований. Выводы они обнародовали накануне, 29 апреля.

Согласно прогнозам ученых, демографические изменения, в результате которых уже к 2045 году белые американцы окажутся меньшинством, уже происходят. В частности, сейчас американцы, не являющиеся белыми, составляют большинство в четырех штатах. Аналогичная ситуация складывается и в "самых процветающих и влиятельных городах" Соединенных Штатов.

Кроме того, уже с 2010 года белые нелатиноамериканского происхождения являются меньшинством на территории тридцати двух округов страны. К настоящему времени число этих территорий увеличилось более чем в десять раз - речь уже идет о 372 округах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Китай объявил об успешном запуске двух научных спутниковКитай объявил об успешном запуске двух научных спутников
СМИ опубликовали фото террористов из Шри-Ланки СМИ опубликовали фото террористов из Шри-Ланки
На Неделе моды в Сан-Паулу во время показа умер 26-летний манекенщикНа Неделе моды в Сан-Паулу во время показа умер 26-летний манекенщик
Названы самые красивые места в мире Названы самые красивые места в мире
Жителя Башкирии подозревают в убийстве пяти родственниковЖителя Башкирии подозревают в убийстве пяти родственников

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru