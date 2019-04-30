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К 2045 году в США белые американцы станут меньшинством
30.4.2019 12:43
Фото: aldianews.com
По мнению ученых, уже через четверть века белое население будет составлять меньшинство в стране. Как свидетельствуют результаты исследования, тенденция обусловлена устойчивым ростом количества иммигрантов латиноамериканского и азиатского происхождения, передают американские СМИ.
В Соединенных Штатах уменьшается доля белого населения, сообщает портал Axios, эксперты которого провели соответствующее исследование. Специалисты проанализировали ряд демографических и социологических исследований. Выводы они обнародовали накануне, 29 апреля.
Согласно прогнозам ученых, демографические изменения, в результате которых уже к 2045 году белые американцы окажутся меньшинством, уже происходят. В частности, сейчас американцы, не являющиеся белыми, составляют большинство в четырех штатах. Аналогичная ситуация складывается и в "самых процветающих и влиятельных городах" Соединенных Штатов.
Кроме того, уже с 2010 года белые нелатиноамериканского происхождения являются меньшинством на территории тридцати двух округов страны. К настоящему времени число этих территорий увеличилось более чем в десять раз - речь уже идет о 372 округах.
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