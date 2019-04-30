|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Костромой четвертую неделю ищут пропавшего ребенка
30.4.2019 12:31
Фото: kpcdn.net
Следственные органы Костромской области продолжают работу по выяснению обстоятельств исчезновения двух детей.
ЧП случилось в населенном пункте Лесобаза Мантуровского района еще 6 апреля.
Как сообщает СУ СКР по Костромской области, четвертую неделю ведутся поиски мальчика, пропавшего в первых числах апреля. Установлено, что двое ребят вышли за пределы поселка, после чего их судьба и местонахождение оставались неизвестными. Спустя примерно неделю один из мальчиков был найден мертвым.
Тело ребенка обнаружили во время поисков 14 апреля, оно находилось в реке Унжа в черте города Мантурово. Явных признаков криминальной смерти на теле мальчика выявлено не было. Эксперты устанавливают причины гибели ребенка.
Судьба второго мальчика по сей день остается неустановленной. Правоохранители призывают местное население оказать содействие в поисках ребенка. Всех, кому что-либо известно о пропавшем мальчике, просят сразу же обратиться в полицию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|