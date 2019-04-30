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Китай объявил об успешном запуске двух научных спутников
30.4.2019 12:04
Фото: mail.kz
Предполагается, что выведенные на орбиту аппараты "Тяньхуэй-2" в будущем будут активно использоваться для проведения разного рода геодезических исследований, а также выполнения картографических работ. Как передает ТАСС, спутники запустили сегодня в 06:52 по местному времени (01:52 по Москве).
Запуск был осуществлен на космодроме Тайюань, который находится на территории северной провинции Шаньси, информирует Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). Два научно-исследовательских спутника "Тяньхуэй-2" были успешно выпущены на орбиту посредством ракеты-носителя "Чанчжэн-4В", отмечается в официальном сообщении организации.
Напомним, в минувшем марте китайский луноход прошел по обратной стороне Луны более 163 метров. За два месяца экспедиции аппарат смог исследовать образцы горной породы, а также передать полученные снимки на Землю. Предполагается, что с помощью сведений, которые соберет аппарат, ученые смогут получить представление о природе верхнего слоя поверхности естественного спутника нашей планеты.
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