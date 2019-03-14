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Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны более 163 метров
14.3.2019 20:12
Фото: abc.net.au
В течение двух месяцев экспедиции аппарат уже успел изучить образцы горной породы и передать снимки на Землю, сообщает ТАСС.
На сегодняшний день китайский луноход "Юйту-2" уже преодолел 163 метра.
Как указано на официальной странице Лунной программы КНР в соцсети WeChat, составная часть приземлившегося 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" продолжает работу на естественном спутнике нашей планеты. В течение двух месяцев экспедиции аппарат уже успел изучить образцы горной породы и передать снимки на Землю.
Предполагается, что с помощью сведений, которые соберет аппарат, исследователи смогут выяснить происхождение верхнего слоя поверхности Луны.
Напомним, после того, как наступила лунная ночь, "Юйту-2" и зонд "Чанъэ-4" переключили в спящий режим. Как отмечают представители Лунной программы, примерный срок службы устройства составляет три месяца. Однако состояние аппарата на сегодняшний день признано хорошим, поэтому на Земле приняли решение о том, что он пока будет продолжать деятельность.
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