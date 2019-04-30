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На российском судне, следовавшем из антарктической экспедиции в ЮАР, за день умерли двое моряков


30.4.2019 10:13
На российском судне, следовавшем из антарктической экспедиции в ЮАР, за день умерли двое моряковФото: vk.com

По неизвестной пока причине скончались два члена экипажа российского дизель-электрохода "Василий Головнин", который направлялся в порт Кейптаун (ЮАР).

Как сообщает агентство "Интерфакс", информация поступила от официального представителя Федерации профсоюзов Приморья.

По данным организации, оба смертельных случая были зафиксированы в минувший четверг, 25 апреля, когда судно совершало переход из антарктической экспедиции в порт Кейптаун. Обстоятельства и причины смерти матроса и токаря, соответственно 1988 и 1972 г.р., выясняются.

В комиссию, которая расследует случившееся, вошли представители профсоюзов Приморья. Предполагается, что результаты обнародуют примерно через две недели - столько длится стандартное разбирательство, пояснили в организации. При необходимости срок увеличат.

В пресс-службе FESCO заявили, что подготовят пресс-релиз, как только станут известны результаты расследования.

Автор: Злата Богатова

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