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Эксперты МАК выясняют причины крушения самолета ЯК-18 под Хабаровском
29.4.2019 22:51
Фото: simrussia.com
Место катастрофы осмотрели представители Межгосударственного авиационного комитета, передает агентство "Интерфакс".
Эксперты прибыли в пригород краевого центра вместе со следователями-криминалистами.
Как передает пресс-служба регионального СУ на транспорте СКР, активно продолжается расследование по факту катастрофы на аэродроме Калинка под Хабаровском. Следователями ранее уже были изъяты документы, имеющие отношение к этому полета, а также образцы топлива. Ведется поиск и допрос свидетелей.
К настоящему времени оба погибших опознаны, отметили в ведомстве.
В качестве основных версий сейчас рассматриваются ошибочные действия при пилотировании либо внезапно возникшая техническая неисправность воздушного судна.
Жертвами ЧП, случившегося 27 апреля, стали два человека. В разбившемся легкомоторном самолете Як-18 находился президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин. По итогам предварительной проверки следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела.
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