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Пьяный пассажир, объявивший об опасном предмете на борту, задержал рейс на 5 часов
29.4.2019 21:10
Фото: domashnij-zapovednik.com
В Мурманске на пять часов пришлось задержать вылет самолета после выходки пьяного пассажира, передает агентство "Интерфакс".
Сведения об опасном предмете, который якобы находился на борту, не подтвердились.
О случившемся рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, вылет самолета, который должен был вылететь из Мурманска в Москву, пришлось задержать на пять часов из-за нетрезвого пассажира. Незадолго до взлета он начал рассказывать о неком опасном предмете на борту лайнера.
В результате в дежурную часть Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте поступил соответствующий сигнал, сразу после которого незамедлительно была начата тщательная проверка с привлечением кинологических расчетов. Полицейские оцепили место ЧП, после чего оперативники приступили к обследованию, включая досмотр пассажиров и их ручной клади, а также их багажа.
В отношении 29-летнего жителя Подмосковья, в пьяном виде сделавшем ложное заявление о вероятных рисках для пассажиров, возбудили административное дело по ст. 20.21 КоАП РФ.
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