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В США Музей шпионажа покажет ледоруб, которым якобы убили Троцкого
29.4.2019 20:07
Фото: handluggageonly.co.uk
Предполагается, что музей в Вашингтоне откроется 12 мая, после того, как переедет на новое место.
Организаторы уже анонсировали предстоящие экспозиции, передает ТАСС.
Как рассказали представители Международного музея шпионажа в Вашингтоне, заведение вновь откроется 12 мая, после того, как полностью завершится переезд в новое место. Сейчас в Сети уже можно приобрести билеты, стоимость которых составляет от пятнадцати до двадцати долларов.
Здание, выстроенное специально для музея, имеет гораздо большую площадь. Теперь заведение располагается не в самом центре американской столицы, но и не на окраине Вашингтона. О предстоящем переезде администрация музея объявила еще около двух лет назад.
Анонсировав переезд, представители заведения также рассказали о пополнении коллекции. Осенью 2017 года в фонды музея поступило свыше пяти тысяч предметов, в том числе, ледоруб. Именно его, утверждают в музее, использовал секретный агент НКВД Рамон Меркадер, причастный к покушению на политика и революционера Льва Троцкого, который эмигрировал и обосновался в Мехико.
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