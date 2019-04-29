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В Подмосковье задержаны семь агитаторов ИГ


29.4.2019 19:00
В Подмосковье задержаны семь агитаторов ИГФото: tvzvezda.ru

Как передают российские СМИ, задержанные входили в ячейку "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки в РФ признана террористической и официально запрещена). Со ссылкой на источники в ФСБ сообщается, что злоумышленники занимались вербовкой.

По данным правоохранительных органов, задержанные члены разоблаченнной в Подмосковье ячейки ИГ распространяли идеи радикального ислама и призывали к организации нападений на сотрудников силовых структур.

Следователи полагают, что работа преступной группы координировалась из-за рубежа.

Уточняется, что в число членов банды входили граждане РФ, являющиеся уроженцами Закавказья и центрально-азиатского региона страны. Все они пропагандировали идеи насильственного объединения мусульман в целях формирования "Всемирного исламского Халифата".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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