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Под Челябинском после пожара в церкви в больницу доставлены шестеро детей
29.4.2019 15:42
Фото: vsdn.ru
О случившемся рассказали представители регионального ГУ МЧС.
Как стало известно, пожар произошел в церкви, которая расположена в населенном пункте Межевой Саткинского района.
По предварительным данным, шестеро детей, которым потребовалась экстренная госпитализация, надышались угарным газом. Все они доставлены в Саткинскую больницу. Уточняется, что пациентам по 6-7 лет.
Ребята находились в церкви на экскурсии. Группа поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне возник пожар. В результате дети, спускаясь, проходили через задымленные помещения. В момент пожара в церкви в общей сложности находилось десять человек, включая шесть детей, отметили в МЧС.
Пожарные, прибыв к месту ЧП, оперативно ликвидировали возгорание, после чего провели проливку и разборку пострадавших деревянных конструкций на площади 30 квадратных метров. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
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