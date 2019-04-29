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В США произошел бунт в психиатрическом центре для подростков
29.4.2019 12:12
Фото: femcafe.hu
Как сообщают американские СМИ, инцидент случился на территории штата Юта.
Полицейские, которым пришлось участвовать в наведении порядка, задержали по меньшей мере одного подростка.
Как стало известно, бунт устроили подростки, находящиеся в психиатрической лечебнице для несовершеннолетних Red Rock Canyon School. По данным информационного портала Southern Utah Now, учреждение находится в городе Сент-Джордж.
По словам официального представителя местной полиции Тиффани Аткин, в минувшее воскресенье, 28 апреля, подростки, получающие помощь в этом центре, устроили массовую драку. Сотрудникам лечебницы не удалось самостоятельно урегулировать ситуацию, поэтому в больницу прибыли полицейские.
СМИ пишут о множестве пострадавших подростков, однако в правоохранительных органах эти сведения пока не подтвердили.
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