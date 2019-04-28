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На Неделе моды в Сан-Паулу во время показа умер 26-летний манекенщик
28.4.2019 17:00
Фото: gp.by
Талесу Соаресу внезапно стало плохо, когда он шел по подиуму.
Первоначально зрители думали, что это было задумано организаторами как эффектная часть шоу, однако вскоре прибыли медики.
Врачи пытались спасти Талеса Соареса, однако реанимационные мероприятия результатов не принесли. Медики доставили мужчину в ближайшую больницу, где позже констатировали смерть пациента.
На кадрах видео, распространившегося позже в Сети, запечатлено, как на Неделе моды в Сан-Паулу представляют новую коллекцию известного бренда. Проходя по подиуму, Талес Соарес наступает на шнурки и резко падает. Подняться молодому человеку уже не удается, его трясло, изо рта шла пена.
Позднее организаторы мероприятия официально объявили о смерти 26-летнего манекенщика, выразив соболезнования родственникам и близким Талеса Соареса.
Сведений о причинах гибели молодого человека, который так и не пришел в сознание, пока нет. Как рассказывают коллеги Соареса, в тот роковой день он прекрасно выглядел и не жаловался на самочувствие. Незадолго до того, как выйти на подиум, в его микроблоге были опубликованы сториз, молодой человек делился закулисными фото.
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