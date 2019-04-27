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В Марокко 16 нелегальных мигрантов стали жертвами ДТП
27.4.2019 21:50
Фото: lifeandcity.com
Машина, в которой находилось около тридцати человек, упала в оросительный канал.
Трагический инцидент произошел на трассе между городами Сайдия и Надор в восточной части Марокко, передает информационное агентство MAP.
Со ссылкой на местные власти уточняется, что в машине находились уроженцы из стран Африки, которые расположены к югу от Сахары. Автомобиль с нелегальными мигрантами, следуя по трассе, упал в оросительный канал сегодня утром.
По уточненным данным, жертвами аварии стали не менее шестнадцати человек, семнадцать пострадали и были доставлены в ближайшие больницы. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.
Обстоятельства и причины ЧП выясняют специалисты. Правоохранители ведут поиски водителя, сбежавшего с места смертельной аварии.
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