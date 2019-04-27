|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Владимиром пятые сутки тушат пожар на полигоне ТБО
27.4.2019 12:21
Фото: glashataj.info
Региональные власти предпринимают все меры в целях скорейшей ликвидации пламени на закрытой свалке твердых бытовых отходов, передают местные СМИ.
ЧП случилось неподалеку от населенного пункта Никулино в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
Как информирует пресс-служба обладминистрации, возгорание было зафиксировано еще в минувший понедельник, 22 апреля. Пламя, распространившееся на прилегающий лесной массив, тогда было оперативно ликвидировано сотрудниками Гусевского филиала Владлесхоза.
После того, как территория свалки была вновь опахана, на протяжении нескольких дней в лесу не было зафиксировано возгораний. Вместе с тем, на территории самого мусорного полигона продолжают тлеть ТБО. Власти держат ситуацию под контролем, принимая все необходимые меры для окончательной ликвидации угрозы пожара.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|