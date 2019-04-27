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СМИ: Полиция Москвы задержала украинского миллионера Павла Климца


27.4.2019 08:37
СМИ: Полиция Москвы задержала украинского миллионера Павла КлимцаФото: kompromat.wiki

Как сообщает "Коммерсант", цитируя собственный источник в столичных правоохранительных структурах, предпринимателя задержали еще 12 апреля.

Миллионера обвиняют во взяточничестве.

Крупного украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве. Предположительно, миллионер стал фигурантом уголовного дела, связанного с дачей взятки, причем в особо крупном размере.

По данным источника, Климца доставили в СИЗО еще 12 апреля, практически в то же время юристы украинского предпринимателя попытались обжаловать решение о его аресте , подав апелляцию в Мосгорсуд. В результате дело было направлено на новое рассмотрение. Но бизнесмен, несмотря на все усилия его адвокатов, на данный момент пока все еще остается под стражей.

Как утверждает газета, Климец прибыл в Москву для обсуждения ситуации, которая сложилась с его активами на территории Донбасса. Бизнесмен утратил над ними фактический контроль еще в 2014 году, вскоре после того, как начался внутриукраинский конфликт. Источник заявил, что бизнесмену уже неоднократно поступали предложения частично переписать свои активы на других лиц либо оформить сделку о продаже по крайне низкой стоимости.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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