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В архиве Энтони Берджесса найдено продолжение «Заводного апельсина»
08:20
Фото: wizardvarnish.com
Среди бумаг известного британского писателя Энтони Берджесса обнаружили ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange), передает "Би-би-си".
Автор дал своему сочинению рабочее название "Заводное состояние" (A Clockwork Condition). Записи насчитывают порядка двухсот страниц.
Найденное в архиве Энтони Берджесса продолжение, представляет собой размышления о разнообразных вопросах человеческой природы. Кроме того, автор продолжает глубоко анализировать темы, поднимавшиеся и в его знаменитом романе, который увидел свет в 1962 году.
Продолжение было найдено среди бумаг, оставшихся после смерти литератора в окрестностях Рима. Энтони Берджесс переехал туда в начале 70-х прошлого века. В 1993 году особняк продали, а архив писателя вывезли в Манчестер. Постепенно фонд наследия автора приступил к работе по каталогизации документов.
Отмечается, что в продолжении писатель поделился рассказом о том, как было придумано необычное название произведения. Как оказалось, в 1945 году, когда литератор лишь возвратился из армии и зашел в один из пабов Лондона, 80-летний посетитель при нем назвал кого-то столь же безумным, как заводной апельсин. По словам автора, он на протяжении почти двадцати лет ожидал случая, чтобы использовать запомнившееся ему словосочетание.
Кроме того, в своих записях Берджесс с недовольством отзывается об одноименном кинофильме Стенли Кубрика, снятом в 1971 году. Главную роль в этой картине исполнил известный английский актер Малкольм Макдауэлл.
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