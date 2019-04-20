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В архиве Энтони Берджесса найдено продолжение «Заводного апельсина»


08:20
В архиве Энтони Берджесса найдено продолжение «Заводного апельсина»Фото: wizardvarnish.com

Среди бумаг известного британского писателя Энтони Берджесса обнаружили ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange), передает "Би-би-си".

Автор дал своему сочинению рабочее название "Заводное состояние" (A Clockwork Condition). Записи насчитывают порядка двухсот страниц.

Найденное в архиве Энтони Берджесса продолжение, представляет собой размышления о разнообразных вопросах человеческой природы. Кроме того, автор продолжает глубоко анализировать темы, поднимавшиеся и в его знаменитом романе, который увидел свет в 1962 году.

Продолжение было найдено среди бумаг, оставшихся после смерти литератора в окрестностях Рима. Энтони Берджесс переехал туда в начале 70-х прошлого века. В 1993 году особняк продали, а архив писателя вывезли в Манчестер. Постепенно фонд наследия автора приступил к работе по каталогизации документов.

Отмечается, что в продолжении писатель поделился рассказом о том, как было придумано необычное название произведения. Как оказалось, в 1945 году, когда литератор лишь возвратился из армии и зашел в один из пабов Лондона, 80-летний посетитель при нем назвал кого-то столь же безумным, как заводной апельсин. По словам автора, он на протяжении почти двадцати лет ожидал случая, чтобы использовать запомнившееся ему словосочетание.

Кроме того, в своих записях Берджесс с недовольством отзывается об одноименном кинофильме Стенли Кубрика, снятом в 1971 году. Главную роль в этой картине исполнил известный английский актер Малкольм Макдауэлл.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

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