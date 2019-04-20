Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В архиве Энтони Берджесса найдено продолжение «Заводного апельсина»

08:20

Фото: wizardvarnish.com



Среди бумаг известного британского писателя Энтони Берджесса обнаружили ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange), передает "Би-би-си".



Автор дал своему сочинению рабочее название "Заводное состояние" (A Clockwork Condition). Записи насчитывают порядка двухсот страниц.



Найденное в архиве Энтони Берджесса продолжение, представляет собой размышления о разнообразных вопросах человеческой природы. Кроме того, автор продолжает глубоко анализировать темы, поднимавшиеся и в его знаменитом романе, который увидел свет в 1962 году.



Продолжение было найдено среди бумаг, оставшихся после смерти литератора в окрестностях Рима. Энтони Берджесс переехал туда в начале 70-х прошлого века. В 1993 году особняк продали, а архив писателя вывезли в Манчестер. Постепенно фонд наследия автора приступил к работе по каталогизации документов.



Отмечается, что в продолжении писатель поделился рассказом о том, как было придумано необычное название произведения. Как оказалось, в 1945 году, когда литератор лишь возвратился из армии и зашел в один из пабов Лондона, 80-летний посетитель при нем назвал кого-то столь же безумным, как заводной апельсин. По словам автора, он на протяжении почти двадцати лет ожидал случая, чтобы использовать запомнившееся ему словосочетание.



Кроме того, в своих записях Берджесс с недовольством отзывается об одноименном кинофильме Стенли Кубрика, снятом в 1971 году. Главную роль в этой картине исполнил известный английский актер Малкольм Макдауэлл.



Автор: Злата Богатова

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