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В Мурманске погиб подросток, пытавшийся залезть на крышу недостроенного здания


25.4.2019 22:44
В Мурманске погиб подросток, пытавшийся залезть на крышу недостроенного зданияФото: etagi.com

Следственные органы региона приступили к проверке по факту трагического происшествия.

Как передают местные СМИ, подросток прогуливался в компании одноклассника по недостроенному зданию, которое находится на проспекте Кольский.

По словам второго юноши, его 16-летний приятель сорвался в шахту лифта, когда пытался перелезть с последнего этажа на крышу. Около 20:30 по московскому времени он упал с огромной высоты. Молодой человек погиб на месте от полученных травм.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела следователи примут по результатам проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц, допустивших свободный доступ несовершеннолетних в это недострой.

По данным региональных СМИ, осенью 2015 года после прыжков с крыши этого девятиэтажного дома упала 20-летняя девушка. С тяжелыми травмами ее доставили в реанимацию. Вскоре после ЧП прокуратура в судебном порядке потребовала от ООО "Мурманский деловой центр "Мурманск", которому принадлежит недострой, установить ограждение. Роупджампера Николая Уланова, который организовывал прыжки, снабжая клиентов изношенным альпинистским снаряжением, приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее в Омске двое детей погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме. ЧП случилось в Советском округе города. Следственные органы региона сейчас выясняют, кому принадлежит земля, на которой находится котлован с водой, а также кто был ответственен за установку заграждений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

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