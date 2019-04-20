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В Омске четверо детей провалились под лед, спаслись лишь двое
20.4.2019 22:21
Фото: tip.by
Трагедия, случившаяся на искусственном водоеме, стала первым инцидентом такого рода в регионе, заявили в местном главке МЧС.
По факту гибели двух детей следственные органы уже возбудили уголовное дело.
По данным ТАСС, на лед искусственного водоема в Советском округе города Омска вышли четверо детей. После того, как все они провалились под лед, самостоятельно вылезти из воды смогла лишь девочка. Очевидец помог выбраться на берег ее приятелю, тогда как двое детей погибли.
Сигнал в экстренные службы от очевидца поступил в 18:45 по местному времени (15:45 по Москве). Прибывшие к месту происшествия водолазы обнаружили на дне водоема тела погибших подростков.
В региональном СУ СКР по итогам предварительной проверки установили, что компания подростков во время прогулки вышла на лед небольшого котлована, который был вырыт на территории коттеджного поселка. По итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
К проверке также приступила и прокуратура Советского округа Омска. В данный момент выясняется, почему правообладатели земельного участка, где вырыт котлован, не озаботились тем, чтобы огородить потенциально опасный участок.
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