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В Москве два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки»
25.4.2019 19:42
Фото: кадр видео с youtube.com
Столичная полиция приступила к выяснению обстоятельств ЧП, в результате которого погибли два человека.
По данным агентства "Интерфакс", правоохранителям уже удалось установить личность жертв инцидента.
Жертвами ЧП со стрельбой, которое случилось около станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе российской столицы, стали два человека. К настоящему времени личность обоих установлена.
Со ссылкой на хорошо осведомленный источник в правоохранительных структурах Москвы сообщается, что сначала один мужчина открыл стрельбу по своему знакомому. От полученных ранений тот скончался на месте. Сразу после этого стрелявший совершил самоубийство.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - по факту убийства и незаконного оборота оружия. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Официальные источники пока никак не прокомментировали мотивы преступления.
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