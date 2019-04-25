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На Сахалине три человека погибли при пожаре в общежитии строителей ГРЭС-2
25.4.2019 15:20
Фото: vsdn.ru
По версии следствия, пламя стремительно распространилось по зданию из-за горючих отделочных материалов, которые использовались в жилых помещениях.
Следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела, обстоятельства случившегося выясняются, передает агентство "Интерфакс".
Как сообщается со ссылкой на регионального СУ СКР, уголовное дело возбудили по статье о нарушениях пожарной безопасности. Предположительно, причиной ЧП стали вспыхнувшие от неустановленного пока постороннего источника зажигания или открытого огня (в ходе использования бытовой электротехники) горючие материалы, использовавшиеся при отделке жилых помещений. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.
По уточненным данным, в результате пожара, который произошел сегодня ранним утром, практически полностью выгорело двухэтажное общежитие строителей ГРЭС-2, расположенное в сахалинском поселке Ильинском. В общей сложности в здании в момент ЧП находилось более 160 человека. Почти все смогли самостоятельно покинуть общежитие еще до приезда пожарных.
Жертвами ЧП стали три человека, пятеро пострадали и были экстренно госпитализированы.
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