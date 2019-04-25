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Названа самая красивая женщина года по версии People


25.4.2019 12:16
Названа самая красивая женщина года по версии PeopleФото: hellowallpaper.com

Журнал People назвал самую красивую женщину года - титул достался известной киноактрисе и продюсеру Дженнифер Гарнер. В последнее время она также активно занимается общественной деятельностью.

Фото 47-летней артистки украсило обложку спецвыпуска этого издания.

Журнал также опубликовал интервью с Дженнифер Гарнер, которая была признана самой красивой женщиной года. По словам звезды, она чувствует себя гораздо счастливее, когда меньше смотрится в зеркало и больше думает о том, что может дать миру.

Гарнер также призналась, что не сразу смогла осознать свою победу, когда узнала, что журнал присудил ей столь почетный титул.

Дженнифер Гарнер воспитывает трех детей, рожденных в браке с актером Беном Аффлеком. Звезды, прожившие более вместе более десяти лет, расстались в 2015 году. Как писали тогда СМИ, причиной развода в этой некогда образцовой семье могли стать увлечения Аффлека - он немало времени тратил на дружеские вечеринки и азартные игры.

Автор: Злата Богатова

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