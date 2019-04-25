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В Магнитогорске четвероклассник скончался после вдыхания газа из баллончика
25.4.2019 09:55
Фото: nepsite.ru
Лежащего на улице в бессознательном состоянии мальчика обнаружили прохожие, которые вызвали полицию и врачей.
К моменту прибытия скорой ребенок уже почти не подавал признаков жизни. Несмотря на реанимационные мероприятия, медикам оставалось лишь констатировать смерть школьника.
Следственные органы города Магнитогорска (Челябинская область) приступили к проверке по факту гибели десятилетнего мальчика. По версии регионального СУ СКР, ребенок умер после того, как дышал парами газа из баллончика. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки, отметили представители ведомства.
По данным местных СМИ, трагедия случилась вечером минувшего вторника, 23 апреля. Установлено, что газовый баллончик подросток приобрел за день до смерти. Каких-либо признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти, во время предварительного осмотра обнаружено не было.
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