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Под Челябинском на улице поселка нашли гроб с телом младенца
24.4.2019 22:14
Фото: vsdn.ru
Следственные органы Южного Урала приступили к проверке по факту ЧП, случившегося на территории населенного пункта Бердяуш в Саткинском районе.
В минувший вторник, 23 апреля, на улице местные жители обнаружили деревянный ящик с телом младенца.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Челябинской области, сигнал о теле мальчика, найденном на улице в деревянном ящике, поступил от жителя поселка Бердяуш.
По данным прокуратуры Саткинского района, правоохранителям уже удалось установить предполагаемых родителей умершего младенца. Как заявил прокурор Михаил Калита, семья полная, считается благополучной, и мать и отец работают, передает агентство "Интерфакс". Прокуратура сейчас проводит проверку, выясняя, в каких условиях живут и как воспитываются трое несовершеннолетних детей, которых также имеют родители.
Решение о возбуждении уголовного дела примут сразу после того, как эксперты дадут заключение - живым ли появился на свет ребенок, отметил Калита. По его словам, родители сказали, что ребенок родился мертвым и они везли его хоронить.
В СМИ также появились сообщения о том, что ящик с останками ребенка был найден на обочине дороги. Родители бросили его, когда направлялись на кладбище и увидели машину ГИБДД, в связи с чем испугались. Автомобиль практически сразу отследили по камерам видеонаблюдения.
В беседе с полицейскими родители пояснили, что младенец появился на свет еще в январе. Однако супруги ждали, пока достаточно потеплеет, чтобы его можно было похоронить.
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