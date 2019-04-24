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В Омске ребенок получил тяжелые травмы, упав на пику металлического ограждения школы
24.4.2019 21:00
Фото: vk.com
В одну из больниц Омска экстренно доставлен двенадцатилетний мальчик, упавший на острие забора, передает агентство "Интерфакс". ЧП случилось в Октябрьском округе. Со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону отмечается, что спасателям пришлось отпилить штырь с помощью болгарки. Сразу после этого ребенка передали медикам.
На автомобиле скорой помощи мальчика доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние школьника как тяжелое - штырь повредил брюшную полость. Отмечается, что в больницу приехали родители ребенка.
В местных правоохранительных органах, подтвердив сведения об инциденте, уточнили, что ЧП случилось около гимназии No 88, которая расположена на улице 3-я Транспортная. Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб в 15:25 по местному времени. По данным полиции, мальчик сел на острие ограждения, когда пытался перелезть через забор.
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