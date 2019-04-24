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Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один


24.4.2019 12:49
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на одинФото: somalilandsun.com

С соответствующими рекомендациями выступил советник Владимира Зеленского, который ранее одержал победу на президентских выборах на Украине.

По мнению Ивана Апаршина, любые переговоры необходимо организовывать исключительно при посредничестве ведущих стран Запада.

Победителю недавних выборов на пост украинского президента Владимиру Зеленcкому не стоит веcти переговоры с представителями провозглашенных ДНР и ЛНР, заявил Иван Апаршин. Кроме того, любые встречи с российским лидером Владимиром Путиным нужно проводить исключительно при посредничестве ведущих стран Запада.

Как заявил военный советник Зеленcкого по вопросам безопасности и oбороны, он никогда не будет поддерживать планы о том, чтобы новый украинский президент садился за стол переговоров с руководством ЛНР и ДНР". На эту тему Апаршин высказался в эфире телевизионного канала ZIK.

В начале года на Украине с опаской рассматривали вероятный приход к власти актера комического жанра Владимира Зеленского. Артист выразил намерение побороться за кресло главы украинского государства в новогоднюю ночь. Как говорил вскоре после этого руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, перспектива избрания шоумена украинским президентом может представлять опасность для государства, ведь велика вероятность того, что Владимир Зеленский, не обладающий "устойчивыми мировоззренческими установками", попадет "в руки опытных интриганов".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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