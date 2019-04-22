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В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского с победой
22.4.2019 16:40
Фото: russophile.org
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пока преждевременно вести речь о поздравлении главой РФ Владимиром Путиным одержавшего победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского. По словам Пескова, о перспективах совместной деятельности необходимо судить по конкретным делам политика.
Прокомментировав результаты второго тура президентских выборов на Украине, Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле считают преждевременным официально поздравлять господина Зеленского, как и делать какие-либо заявления о намерениях совместно работать.
Вместе с тем, в Москве уважают выбор украинцев, тем более что "выбор весьма очевиден", - указал пресс-секретарь российского президента.
По результатам голосования, которое состоялось на Украине вчера, 21 апреля, шоумен Владимир Зеленский одержал уверенную победу - его поддержало подавляющее большинство избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко еще накануне выразил готовность признать поражение. После того, как были подсчитаны порядка 90,83% бюллетеней, выяснилось, за комика голосовали более 73% избирателей.
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